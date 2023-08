Pelea en redes entre Liliana Rendón y Andrés Tobón por supuesta coalición que se estaría armando

Al conocer este mensaje, por medio de un mensaje de voz, la excongresista dijo, en un mensaje de voz de 1:29 segundos: “ No sé si decirte Andrés o decirte el pitonizo . Ya que te volviste vidente y tenés tanto poder para desinformar a la gente, haceme el favor y me respetás”.

En cuanto a los convenios a los que hace referencia el aspirante al Concejo, Rendón afirmó que no había hecho ningún convenio, “y si lo hiciera, no es tu problema, pero no desinformés a la gente que yo he hecho una carrera muy dura y difícil, para yo seguir padeciendo a Creemos y al Centro Democrático”.

Incluso, se aventuró a solicitar una retractación a Tobón sobre las declaraciones que hizo en su red social, señalando que “no lo voy a dejar así y si tienen miedo, consíganse un perro”.