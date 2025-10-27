Los acusan de extorsionar hasta a repartidores de huevos en Robledo

Máxima tensión en el Pacífico: EE. UU. lanzó tres ataques contra cuatro lanchas que dejaron 14 muertos y un sobreviviente

Ocho presuntos narcoterroristas estaban a bordo durante el primer ataque, cuatro en el segundo y tres en el tercero. Hasta el momento se contabilizan 13 ataques en total: 5 en el Pacífico y 8 en el Caribe.