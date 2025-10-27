Los acusan de extorsionar hasta a repartidores de huevos en Robledo

3 y 4
Los empleados están preocupados, pues el gigante tecnológico argumentó que solo se trata del primer paso de este ajuste.
Estados Unidos estaría preparando nuevas inclusiones en la Lista Clinton tras la aparición del presidente Gustavo Petro. Entre los nombres que se revisan figuran altos funcionarios del actual Gobierno y exdirectivos de entidades clave.
La Contraloría pidió a Ecopetrol sustentar con informes técnicos y financieros la posible venta del Permian, que aporta 15% de su producción total.
El reclamo ante la Procuraduría cita el artículo 128 de la Constitución y el Decreto Ley 274 de 2000, que prohíben ejercer dos empleos públicos a la vez.
Ocho presuntos narcoterroristas estaban a bordo durante el primer ataque, cuatro en el segundo y tres en el tercero. Hasta el momento se contabilizan 13 ataques en total: 5 en el Pacífico y 8 en el Caribe.