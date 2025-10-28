Así hablaba don José María Acevedo: las cinco frases que marcaron la historia de Haceb y de la industria colombiana

La familia, la junta directiva, la gerencia general y los más de 3.500 colaboradores de Haceb confirmaron el fallecimiento de don José María Acevedo Alzate, ocurrido en la noche del 27 de octubre de 2025, a los 106 años. “Aunque nunca se está preparado para decir adiós, como compañía lo despedimos con el corazón y el firme propósito de preservar su legado”, señaló la empresa en un comunicado. Su partida deja una huella profunda en la industria nacional. Don José María fue el hombre que llevó la fabricación de electrodomésticos desde un pequeño taller en Medellín hasta convertirla en un símbolo de innovación, empleo y bienestar para millones de hogares en Colombia y América Latina. Puede leer: De un taller en Medellín a un imperio industrial de $1,33 billones: la historia de José María Acevedo y Haceb

Un empresario que jugaba al ajedrez con la vida

Además de inventor, fue un estratega. Desde los 10 años practicaba ajedrez y solía comparar los movimientos del tablero con las decisiones empresariales. “Como empresario, siempre me he preguntado: ¿Cuál es la mejor jugada que puedo hacer en este tablero de ajedrez?”, decía con frecuencia, enseñando a sus equipos que el liderazgo también implica visión, paciencia y cálculo. Para él, los triunfos empresariales eran el resultado de toda una vida de aprendizaje: “Un bachiller se vuelve doctor en cinco años, pero para ser un empresario exitoso se necesita toda la vida”.

Hasta sus últimos días, don José María viajó cada mañana desde su casa en Medellín hasta la planta en Copacabana a bordo de su “pichirilo”, un Renault 4 sin puertas que él mismo adaptó según sus gustos. Su recorrido cotidiano se convirtió en una metáfora viva del espíritu Haceb: trabajo constante, cercanía con la gente y orgullo por lo hecho en Colombia.

Frases que marcaron su pensamiento empresarial

Don José María Acevedo Alzate deja una lección que trasciende generaciones: la de un hombre que hizo empresa desde el corazón, con propósito y con amor por su país. Por eso, EL COLOMBIANO les presenta las cinco frases más celebres de don José María: “La mejor utilidad que puedo obtener de la empresa es la felicidad y la amistad de todos ustedes”

“Como empresario, siempre me he preguntado: ¿Cuál es la mejor jugada que puedo hacer en este tablero de ajedrez?”.

“Para decir la verdad, no se necesita estar preparado”.

“Un bachiller se vuelve doctor en cinco años, pero para ser un empresario exitoso se necesita toda la vida”.

“Uno con hambre, se vuelve innovador”.

