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Metro de Medellín opera de manera parcial en la mañana de este miércoles; solo funciona entre Niquía-Caribe e Industriales-La Estrella

La empresa de transporte activó un plan de continuidad para que los usuarios accedan a otras líneas o sistemas de buses mientras se logra solucionar la situación.

  • El Metro de Medellín opera de manera parcial en la mañana de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. Foto: cortesía Metro
    El Metro de Medellín opera de manera parcial en la mañana de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. Foto: cortesía Metro
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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Por inconveniente técnico con vehículo auxiliar, el metro de Medellín opera de manera parcial entre las estaciones Niquía - Caribe e Industriales - La Estrella.

Con el fin de facilitar la movilidad de los viajeros, la empresa de transporte activó un Plan de Continuidad en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Este es el plan de continuidad en el caso de sistema de buses

Estación Industriales

130I Industriales - Poblado - Aguacatala

136I Castropol - Colegio Latino

Estación Poblado

130I Industriales - Poblado - Aguacatala

132I Aguacatala - Poblado - Avenida

34133I San Lucas

134I La Y

134IA CES Chuscalito Chacaltaya

Estación Aguacatala

130I Industriales - Poblado - Aguacatala

132I La Visitación - Oviedo - Universidad EAFIT

132IA La Visitación - Oviedo - Universidad EAFIT - Alterna

132II Aguacatala - Poblado - Avenida

34133II Campestre - ISA - Loma de los González

133IIA Balsos - La Y

135I Los Yarumos - San Lucas

C4-001 Metro Aguacatala, cerca a la FLA

C4-002 Aeropuerto Terminal del Sur - Mota

C4-003 San Antonio de Prado - Aguacatala

Estación Itagüí

C4-007 San Antonio de Prado - Itagüí

C4-014 317i - El Limonar

C4-015 318i - El Descanso

C4-016 319i - El Vergel - Limonar

Estación La Estrella

C4-017 318ii - San Antonio de Prado - Estrella

Metro de Medellín opera de manera parcial en la mañana de este miércoles; solo funciona entre Niquía-Caribe e Industriales-La Estrella

Desde que se notificó la falla en el sistema, el Metro, a través de sus canales oficiales y redes sociales, ha estado actualizando la información y respondiendo las inquietudes de los usuarios que se encuentran “atascados” en las estaciones que se encuentran temporalmente fuera de servicio.

La entidad también sugirió una ruta de trasbordo que puede funcionar para las personas que se deben movilizar desde el norte hacia el sur y viceversa.

La ruta contempla llegar hasta la estación Caribe y tomar allí la línea O de buses hasta Floresta. Desde ese punto, deberán abordar la línea B hasta Cisneros y luego hacer trasbordo a la línea 1 de buses con destino a Industriales, donde podrán retomar el viaje en tren hacia el sur.

La misma alternativa podrá ser utilizada por los pasajeros que se desplacen en sentido sur-norte.

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