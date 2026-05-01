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Minuto a minuto: Aumentan denuncias del traslado de centenas de personas desde diferentes municipios antioqueños al Parque de las Luces

El presidente no ha llegado a La Alpujarra, aunque su aparición estaba programada para las 12:30 del mediodía.

  • Marchas por el Día del Trabajo en Medellín. Foto: Sandra Segovia- EL COLOMBIANO
    Marchas por el Día del Trabajo en Medellín. Foto: Sandra Segovia- EL COLOMBIANO
  • Minuto a minuto: Aumentan denuncias del traslado de centenas de personas desde diferentes municipios antioqueños al Parque de las Luces
  • Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en Medellín. Foto: El Colombiano
    Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en Medellín. Foto: El Colombiano
  • Minuto a minuto: Aumentan denuncias del traslado de centenas de personas desde diferentes municipios antioqueños al Parque de las Luces
El Colombiano
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hace 1 hora
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Las marchas por el Día del Trabajo en Medellín iniciaron cerca de las 9:00 de la mañana en el Teatro Pablo Tobón Uribe. El destino es el Parque de Las Luces, en inmediaciones del Centro Administrativo La Alpujarra.

Hay cierta cantidad de gente aglomerada dentro y fuera del parque. Entre ellos hay sindicatos y grupos musicales que anteceden la llegada del presidente Gustavo Petro, cuya aparición estaba programada para las 12:30 p.m., aunque a esa hora aún no estaba en el lugar.

1:31 p.m.: El candidato presidencial Iván Cepeda hizo presencia en la Plaza de Bolívar en Bogotá este 1 de mayo para participar en las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajo. El Gobierno nacional viene impulsando las manifestaciones como parte de una agenda oficial.

1:20 p.m.: El presidente aseguró que la convocatoria a la Asamblea Constituyente se presentaría al nuevo Congreso de la República el 20 de julio. En su cuenta de X, Petro dijo que si se convoca, le agregará capítulos que hagan realidad “la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos, es decir las reformas sociales que congresistas y algunos magistrados no han permitido y la reforma al sistema político y judicial que permiten la corrupción. No cambiaremos más”.

1:00 p.m.: El Puesto de Mando Unificado reporta que son en total 65 actividades en 47 municipios de 23 departamentos y en Bogotá. En total son 37 concentraciones, 26 marchas y 2 movilizaciones.

12:40 p.m.: El presidente Petro no ha llegado a La Alpujarra, como estaba programado en el itinerario enviado por la Casa de Nariño.

Minuto a minuto: Aumentan denuncias del traslado de centenas de personas desde diferentes municipios antioqueños al Parque de las Luces

12:20 p.m.: En el sitio están el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y el ministro de Educación, Daniel Rojas.

Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en Medellín. Foto: El Colombiano
Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en Medellín. Foto: El Colombiano

12:00 del mediodía: A EL COLOMBIANO llegó información de que 700 personas en aproximadamente 19 vehículos (16 buses y 3 chivas) fueron trasladadas al Parque de las Luces desde los municipios de Caucasia, El Bagre, Pueblorrico, Valparaíso, Yarumal, Santa Bárbara, Andes y Tamesis.

Minuto a minuto: Aumentan denuncias del traslado de centenas de personas desde diferentes municipios antioqueños al Parque de las Luces

11:40 a.m.: Gustavo Bolívar hace presencia en las marchas por el Día del Trabajo en Bogotá, en donde aseguró que “nunca había visto los rostros de los trabajadores tan contentos, están felices”. De acuerdo con Bolívar, la razón se debe a que, según sus palabras, “en ningún gobierno les habían reconocido sus derechos, en ningún gobierno les habían reconocido sus horas extras, sus dominicales, les habían puesto un salario mínimo vital, un salario mínimo decente”.

10:00 a.m.: Más de 25.000 policías acompañan este viernes las distintas movilizaciones que se realizarán en el país en el marco del Día del Trabajo.

La Policía informó que el dispositivo policial cuenta con capacidades preventivas, investigación criminal, diálogo y mantenimiento del orden, así como con el apoyo de herramientas tecnológicas.

9:00 a.m.: Inician las marchas por el Día del Trabajo en Medellín y el resto de ciudades del país.

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