“No es cierto que yo me haya atornillado, fue por los resultados académicos y financieros durante 10 asambleas ordinarias que los señores asambleístas me dieron su voto de confianza, incluidos muchos de los que hoy me señalan infundadamente. No existen en mi contra procesos judiciales ni administrativos que sugieran siquiera una indebida participación política”, escribió.

Además de estos temas, Hincapié también se refirió al escándalo por las presuntas irregularidades que rodearon la obtención del título de abogado del exsenador Julián Bedoya, por las que fue juzgado.

Cabe recordar que en diciembre de 2023, un juez penal de Medellín decidió absolver tanto a Hincapié como a los docentes Julián Toro Rendón, Juan Carlos Hoyos Loaiza, Saúl Benítez Urrego, Jhon Mario Ferrer Murillo de los cargos de falsedad en documento público, imputados previamente por la Fiscalía.

En contexto: Juez exoneró al exrector de la U. de Medellín por el caso del título de abogado de Julián Bedoya

Pese a dicha absolución, que principalmente se obtuvo luego de que la defensa de Hincapié lograra probar que el académico se encontraba en España entre el 13 y 30 de septiembre de 2018 (fecha en la que el exsenador Bedoya se reincorporó a la universidad), y que desde su cargo no habría podido verificar si los graduandos de entonces tenían todos los requisitos en regla, el juez sí condenó a otros dos servidores de esa universidad por el delito de falsedad ideológica en documento público (Juan Felipe Hernández Giraldo, subsecretario académico de la U. De M., y a Yolanda Cossio Rincón, secretaria de la Facultad de Derecho y jefe de Programa).

“(...) la discusión sobre la legalidad o no del título del señor Bedoya Pulgarín es un ataque personal hacia mí, dirigido por quienes no han logrado ganar en democracia la representación de la asamblea y deben acudir a patrañas que hoy tienen envuelta la Institución en una crisis reputacional”, planteó Hincapié en la misiva enviada a este diario, en la que insistió que durante su gestión las finanzas de la universidad se habrían manejado de forma correcta y la institución logró acreditarse varias veces en alta calidad.

Precisamente frente a los manejos financieros y administrativos, otra controversia sobre la que respondió Hincapié fue la de presuntas irregularidades en el manejo de la Casa del Egresado, en la que según fuentes de esa universidad permanentemente se hacían reuniones políticas.

Asimismo, otro de los señalamientos formulados sobre el exrector apuntaba a que durante su gestión la universidad compró cerca de 40 vacas para beneficiarlo. “Por el desorden en que estaban todas las cuentas, hace unos meses identificaron que hasta hace poco en una finca de la Universidad en Llanogrande se mantenían 40 vacas del exrector Hincapié y de cuenta de la Universidad les pagaban el cuido y cualquier gasto adicional”, señaló una fuente.

Frente a las reuniones políticas, Hincapié argumentó que en la Casa del Egresado también se reunirían políticos conservadores y del Centro Democrático, y no solamente del Partido Liberal.

“En cuanto a la Casa Club del Egresado se convirtió en un centro de reuniones de todo tipo, incluidos los diferentes partidos políticos: Centro Democrático, Conservador, Liberal, entre otros. Y es completamente falso que la universidad patrocinara en la Casa del Egresado reuniones políticas, lo anterior se puede constatar en su contabilidad, y mucho menos hacer mercados a favor de terceros”, sostuvo el exrector.

“En mí administración se compraron unas vacas, claro que sí, pero no para mí sino para la universidad y esto consta en los registros contables y presupuestales de la institución”, expresó refiriéndose a la situación con los bovinos.