¡Inocencia! Ha sido un honor defender a profesores injustamente perseguidos en el caso de Julián Bedoya. Su reciente absolución me llena el espíritu para continuar en estas luchas. ¡Gracias Dios por este oficio!

En la mañana de este martes 12 de diciembre el Juzgado 5° Penal del Circuito Civil de Medellín emitió fallo absolutorio del delito de falsedad ideológica en documento público para los profesores Julián Toro Rendón, Juan Carlos Hoyos Loaiza, Saúl Benítez Urrego, Jhon Mario Ferrer Murillo y el ex rector Néstor Hincapie.

Según Díaz, se pudo demostrar que entre el 13 y el 30 de septiembre de 2018 —cuando Bedoya se reincorporó a la Universidad de Medellín gracias al aval del Consejo Académico encabezado en esa época por el subsecretario de la Universidad Juan Felipe Hernández—, Hincapié se encontraba en España, por lo que no tuvo nada que ver con la decisión del reingreso del excongresista.

“Para la fiscalía el doctor Néstor habría tenido tres comportamientos puntuales: que habría firmado el diploma de Bedoya, que habría organizado la coordinación , y que habría presentado excusas que para la Fiscalía no cabían como relacionadas con la actuación de la Universidad de Medellín ”, explicó el jurista.

Frente a la exoneración de los profesores, Díaz —como espectador del proceso— señaló que la Fiscalía decía que Bedoya no había estado en la universidad durante la presentación de los exámenes para sustentar sus conocimientos y que, por el contrario, se habían firmado actas en blanco.

“Él no tenía cómo verificar si se habían cumplido materialmente con las actividades académicas de los hasta 700 diplomas y actas de grado que tenía para firmar en una sola tarde. Entonces, atendiendo el principio de confianza, él firmó entendiendo que sus subalternos habían cumplido con su función de verificar si los estudiantes cumplían con los requisitos para graduarse ”, argumentó Díaz.

“Además, la Fiscalía no allegó pruebas de que el exrector haya coordinado a nadie (para que Bedoya obtuviera su título). Incluso los testimonios en juicio indicaron que Hincapié nunca dio ordenes de favorecer o permitir que Bedoya se graduara sin cumplir requisitos ”, añadió el defensor.

“Pero luego se verificó que Bedoya sí estuvo en los días de presentación de exámenes en la Universidad. Con el testimonio de una funcionaria de la U. De M. se verificó que presentó los exámenes. Entonces, el juez consideró que la Fiscalía no probó más allá de toda duda que los profesores hayan favorecido a Bedoya”, añadió.

Sin embargo, el juez sí condenó por el delito de falsedad ideológica en documento público a Juan Felipe Hernández Giraldo, subsecretario académico de la U. De M. y a Yolanda Cossio Rincón —secretaria de la Facultad de Derecho y jefe de Programa—.

El próximo 14 de diciembre 2023, a las 9:00 a.m., se pronunciarán los defensores de los dos procesados que serán condenados acerca de sus condiciones personales, familiares y sociales con el fin de pedir ser beneficiarios de algún mecanismo sustitutivo de la pena o ser cobijados con prisión domiciliaria ya que la pena que enfrentarían se tasa desde 48 meses.

La decisión emitida este martes es de primera instancia, por lo que podrá ser apelada.

Cabe recordar que en el caso del presunto título falso de abogado de Julián Bedoya, un juez del juzgado 27 Penal del circuito decidió que no resultaba procedente la preclusión de la investigación solicitada por la Fiscalía especializada de Bogotá a favor del polémico político.

Esa decisión fue apelada por la propia Fiscalía y el defensor de Bedoya. Este último mañana sustentará su recurso y el proceso será enviado al Tribunal Superior de Medellín para evaluarlo.