¿Bomberos Medellín no puede atender emergencias por falta de Soat? Dagrd explica qué pasó Las estaciones de Medellín no cuentan con vehículos y solo cuentan con dos camionetas disponibles a las que aún no se les ha vencido este documento. Dagrd aseguró que el trámite se hizo con normalidad.

Los carros de los Bomberos Medellín deberán estar parqueados hasta que se les compre el Soat. FOTO: EDWIN BUSTAMANTE