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Operativo contra celulares robados en El Ópera dejó seis capturados y mercancía por $711 millones

Más de 500 policías participaron en el procedimiento, durante el cual fueron intervenidos 45 establecimientos comerciales y un centro comercial.

  • Los seis capturados, junto con los elementos incautados y los celulares recuperados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. FOTO Policía Metropolitana.
    Los seis capturados, junto con los elementos incautados y los celulares recuperados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. FOTO Policía Metropolitana.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 2 horas
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Un golpe de más de $711 millones a las rentas de estructuras dedicadas al hurto y comercialización de celulares dio la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá durante un operativo realizado en el sector de La Candelaria, en el centro de Medellín, específicamente en la zona de El Ópera.

La intervención buscaba afectar uno de los eslabones de la cadena criminal que se mueve alrededor de los teléfonos hurtados: la compra, recepción, modificación, desbloqueo y comercialización de estos equipos.

Lea más: Golpe al hurto de celulares en Medellín: Policía y Ejército reforzarán operativos en estas glorietas críticas de Medellín

Para ello, más de 500 policías participaron en el procedimiento, durante el cual fueron intervenidos 45 establecimientos comerciales y un centro comercial. La operación dejó seis personas capturadas, además de una importante cantidad de equipos, repuestos y accesorios incautados.

De acuerdo con la Policía, los capturados quedaron vinculados a conductas relacionadas con receptación y usurpación de derechos de propiedad industrial, mientras que las autoridades también investigan las demás circunstancias encontradas durante los procedimientos.

Uno de los resultados que más destaca la institución es la recuperación de nueve celulares que figuraban como hurtados, los cuales fueron encontrados durante las inspecciones realizadas en los establecimientos.

Más de 11.700 elementos fueron incautados

Además de los teléfonos, el operativo permitió sacar de circulación una amplia cantidad de elementos relacionados con la comercialización y reparación de equipos móviles.

En total fueron incautadas más de 11.770 unidades, entre pantallas, repuestos, terminales y diferentes accesorios. A esto se sumaron 122 equipos de telefonía móvil que presentaban inconsistencias en su documentación, así como 207 relojes inteligentes y 21 audífonos inalámbricos.

La Policía también reportó la incautación de un arma de fuego traumática, y en coordinación con la Alcaldía de Medellín y otras dependencias de la administración distrital, fueron inmovilizadas 17 motocicletas y un vehículo.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que la intervención se desarrolló como una acción focalizada contra las dinámicas que alimentan el hurto a personas en la comuna 10.

Según el oficial, los procedimientos se adelantaron bajo las disposiciones establecidas en la Ley 1801, con énfasis en las medidas relacionadas con actividades comerciales y comportamientos que puedan afectar la convivencia y la seguridad ciudadana.

Cerraron temporalmente 16 establecimientos

Como resultado de las verificaciones, las autoridades ordenaron la suspensión temporal de 16 locales comerciales y aplicaron 37 comparendos por diferentes comportamientos contrarios a las normas de convivencia.

La Policía señaló que este tipo de controles buscan intervenir a quienes cometen el hurto y de paso a los lugares donde los equipos pueden terminar después de ser robados.

Entérese: Persecución por techos de Robledo dejó a tres secuestradores capturados

El llamado de las autoridades también está dirigido a los ciudadanos para que reporten oportunamente los establecimientos donde puedan estar ocurriendo actividades ilegales.

Los seis capturados, junto con los elementos incautados y los celulares recuperados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué ocurrió en El Ópera, en el centro de Medellín?
La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá realizó un operativo en la zona de El Ópera, en el sector de La Candelaria, para afectar las actividades relacionadas con la compra, recepción, modificación, desbloqueo y comercialización de celulares hurtados.
¿Cuántas personas fueron capturadas tras el operativo en el Ópera?
El operativo dejó seis personas capturadas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las actuaciones judiciales correspondientes.
¿Cuántos policías participaron en el operativo en el Ópera?
En el procedimiento participaron más de 500 policías, quienes realizaron inspecciones y controles en establecimientos comerciales de la zona.
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