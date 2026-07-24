Golpe al hurto de celulares en Medellín: Policía y Ejército reforzarán operativos en estas glorietas críticas de Medellín

El robo de celulares sigue siendo uno de los delitos que más afecta a los habitantes de Medellín. Ante las denuncias constantes por atracos en varios puntos de la ciudad, especialmente en las glorietas de la Avenida Regional, la Alcaldía y la Policía anunciaron un refuerzo de los operativos de vigilancia y control para intentar frenar este fenómeno.

La estrategia contempla patrullajes diferenciales de la Policía y el Ejército, monitoreo permanente mediante cámaras de seguridad con visualizadores exclusivos y el despliegue de grupos de reacción motorizada en los sectores donde se ha detectado una mayor concentración de casos.

Según explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, uno de los puntos que recibe atención prioritaria es la glorieta de Aguacatala, por el alto flujo de trabajadores y estudiantes universitarios que transitan por el sector desde las primeras horas de la mañana y hasta altas horas de la noche.

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”Se viene haciendo un trabajo importante con Policía e incluso con Ejército, donde se están haciendo patrullajes diferenciales y el acompañamiento a todas estas personas que ingresan de manera temprana y salen de manera tardía. También se viene haciendo este trabajo en otras glorietas que han sido identificadas por esta problemática”, señaló el funcionario.

Además de fortalecer la presencia en las calles, la administración anunció que busca golpear toda la cadena criminal que existe detrás del hurto de celulares. Para ello, adelanta investigaciones con la Fiscalía para intervenir establecimientos donde presuntamente se comercializan equipos robados, con operativos que incluirían allanamientos, cierres de locales y judicializaciones.

”También tendrán que saber que van a ir a la cárcel quien se preste para conectar con este delito y es el que vende lo robado, pero también el que compra lo robado. Aquí necesitamos hacer una estrategia integral contra todo el fenómeno”, agregó Villa.