El primero de diciembre de 2022, en respuesta a un derecho de petición de Autogas, la Subdirección de Control Urbanístico de la Alcaldía les indicó que esa licencia no era coherente con el Plan de Ordenamiento Territorial de 2006, según el cual la distancia mínima entre dos estaciones de servicio debe ser de 500 metros.

La acción popular pone en cuestión además el mecanismo que se empleó para otorgar el contrato de la nueva gasolinera al Grupo 580, pues siendo la terminal un bien público, aparentemente no existió ningún concurso.

Una acción popular instaurada por una ONG de Bogotá, denominada Corporación Anticorrupción Internacional (Coraci), también se opuso a la instalación de la nueva gasolinera con argumentos similares a los de Autogas. Criticó la actuación del curador Jaramillo y denunció que la Alcaldía de Medellín no había actuado como debía. A los argumentos le agregó además que la proximidad entre las estaciones puede ser contraproducente para la seguridad de los usuarios, teniendo en cuenta que estos montajes implican la instalación de tanques subterráneos de gran dimensión para líquidos inflamables y de ocurrir algún incidente se podría desatar una reacción en cadena. Adicionalmente, se quejaron de que habría un cambio en el uso del suelo al poner una venta de combustible en un sitio habilitado legalmente como parqueadero. Según los quejosos, tampoco se conoce un estudio de impacto ambiental.

Frente a lo también esbozado por la contraparte, de que, en todo caso, la nueva estación debió salir a concurso, dijo que no es así debido a que la terminal se rige por el derecho privado.

Según Prieto, la acción de nulidad tiene una base errónea, pues el POT que rige en la actualidad no es el de 2006 que restringe la distancia entre estaciones, sino el de 2014 que no contendría ninguna limitante al respecto.

Por su parte, Mario Varela, uno de los fundadores de Grupo 580, y el abogado Eugenio David Prieto, quien representa a ese grupo empresarial, rechazaron los argumentos de Autogas, que en su concepto sólo está reaccionando porque no quiere perder parte de su mercado.

Negocio para superar crisis

Varela, su vocero, defendió esta como una posibilidad para hacer sostenible un negocio que quedó en crisis después de la pandemia por la covid-19 y de paso evitar las esperas prolongadas que les hacen perder tiempo a sus buses y las congestiones que se hacen con frecuencia en la autopista por la alta demanda de la estación actual.

Fue enfático en que su mercado natural son casi 500 buses de las empresas asociadas y por extensión las demás que funcionan en la Terminal del Norte, pero no tendrían otros clientes.

Adelantó que están pensando también en montar un lavadero ecológico avalado por el Área Metropolitana, y sentenció: “No estamos haciendo nada por debajo de la norma ni nada ilegal, es una cosa de los transportadores; que no se extrañen en el momento en que empecemos a hacer carrocerías”.

Según los representantes de Grupo 580, aunque la polémica apenas aparece, el contrato de la estación de gasolina se firmó desde 2015 pero no se había podido hacer efectivo porque la Alcaldía no había tramitado los permisos y porque “los poderosos no dejaban realizar el proyecto, era como si todos los días le echaran una volquetada de arena”.

Curiosamente en el año mencionado por ellos, tras quejarse de presuntos intereses políticos o económicos de por medio, fungía como gerente de Terminales Medellín Carlos Alberto Molina Gómez, un dirigente liberal del Suroeste, justo la misma zona de donde son varios de los accionistas de Grupo 580.