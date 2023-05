El viernes pasado, después de una sesión acalorada, con tribuna llena y vociferante, se levantó el debate del proyecto de acuerdo con que la Alcaldía busca que se aprueben los $330.000 millones. Hasta la tarde de ayer, pese a la premura de la administración, no se había reprogramado la discusión. Varios concejales pidieron más detalles sobre la necesidad de añadir esa plata al presupuesto, pues no les habían dado ninguna claridad. Esta es la hora en que no les han respondido las inquietudes, pero sí han sido merecedores de palabras como “fachos” o “lavaperros”.

Eso da cuenta de una gestión poco juiciosa en la proyección del gasto. Si la administración sabía de antemano que las transferencias de EPM bajarían, ¿por qué hizo caso omiso y permitió que se creara el hueco que hoy busca tapar?

Este fin de semana, en una maniobra desesperada, el alcalde y sus cercanos, incluyendo a su propia esposa, arremetieron contra el Concejo por no debatir el proyecto de acuerdo. Diana Osorio, la gestora social, tachó a los concejales de “lavaperros” y “fachos”, mientras su esposo le dijo al concejal Daniel Duque que se había “robado” la plata de UNE.

En medio de ese cruce de palabras de las últimas horas, Duque le planteó un reto al alcalde: “Quintero, yo no me he robado un solo peso, en cambio usted no aguanta un debate... ¿se le mide mañana a las 8 p.m.? Hablemos de UNE, del DAGRD, de Buen Comienzo, del Jardín Botánico y de la chatarrización”.

La pelea por las transferencias solo se ha crispado más en las últimas horas, pero nada de una nueva fecha para el debate. Quintero y su gente han intentado instaurar la narrativa de que la ciudad está desfinanciada por la no venta de las acciones de EPM en UNE, iniciativa que el Concejo negó. Pero ese argumento no cuadra, pues esa plata, que se estimaba entre $2,3 y $2,8 billones, estaba planeada desembolsarse en el plan de inversiones de EPM, no en los proyectos de la ciudad.

También se cae por su peso porque, de haberse aprobado la venta, los tiempos no habrían dado para que esa plata estuviera disponible ya, de manera expedita, pues se trata de un proceso largo de enajenación.