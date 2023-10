Hasta ahora, y durante más de un año de su presidencia, Petro había mantenido a prudente distancia al alcalde porque personajes significativos del Pacto Histórico en Medellín y Antioquia no ven con buenos ojos al burgomaestre, que está implicado en numerosos escándalos.

Y por otro lado, el martes, el presidente Gustavo Petro cambió a sus tres miembros de junta del Metro de Medellín y puso en esos puestos fichas de Daniel Quintero. Con los dos puestos que ya tiene en la junta, Quintero hará mayoría de cinco en una mesa de nueve miembros.

La Nación designó a Juan Carlos Tafur Hernández, Sebastián Hinestroza Arango y Mary Luz Escobar Rivera como sus tres miembros independientes. Tafur es un empresario de Bogotá, que se ha beneficiado de cuatro contratos por $223 millones del conglomerado público de Medellín (Ruta N y Secretaría Privada). E Hinestroza es el representante legal de Megaproyecto Vial Siglo XXI, firma que recibió un contrato de $65.000 millones a mediados de este año para pavimentación de la Secretaría de Infraestructura.

Más allá de si se trató de un cambalache o no –tu le das el contrato al catalán y yo te doy la junta del Metro– el hecho de que Petro se haya demorado casi 14 meses para cambiar la junta del Metro podría indicar precisamente que las relaciones con Quintero no eran buenas, o al menos el mandatario no quería darle gabelas, y que ahora efectivamente algo cambió en esa relación a favor de Quintero.

¿MinTic el componedor?

Como se recordará a Daniel Quintero le costó acercarse a Gustavo Petro desde cuando era presidente electo, a pesar de que el alcalde había echado la casa por la ventana, lo que llevó a la Procuraduría a suspenderlo por apoyarlo en su candidatura.