“Cerca de 30 personas se congregaron exigiendo que los atendiera de inmediato, desconociendo la agenda y las ocupaciones de momento; con gritos y arengas exaltadas, la situación se volvió tan intensa que me vi en la necesidad de ser escoltado hasta la salida por miembros de la policía distrital, debido a las crecientes preocupaciones por la seguridad”, expresó el gerente Córdoba en un comunicado.

Por su parte, varios de los líderes sindicales que hicieron presencia en el lugar rechazaron haber hostigado a Córdoba y lo instaron a rectificar sus declaraciones.

“Gerente, no sabemos usted con quién está acostumbrado a tratar, pero nosotros somos personas honorables, trabajadores y no tenemos que ocultarnos de nada ni de nadie, ¿usted por qué se oculta? ¿Por qué no le da la cara a los trabajadores? Lo invitamos y lo conminamos a que se retracte de esas afirmaciones de que lo tuvimos retenido. De igual manera, le pedimos a las autoridades, en cabeza de la Policía, de la Fiscalía y a quien haya lugar, a que se sienten con nosotros”, expresó por ejemplo Juan Camilo Toro, presidente de Asohgm.

El episodio de este miércoles aparece en medio de un panorama cada vez más caldeado entre los trabajadores y el gerente del Hospital General, quien a pesar de las múltiples protestas y pedidos para que renuncie, anunció que se mantendrá en su cargo hasta el mes de marzo.