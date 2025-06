El Pueblito Paisa estrena iluminación en tres zonas de acceso de turistas

Manuela García Gil, subsecretaria de Servicios Públicos, dijo que “con la modernización no solo logramos una mejor eficiencia energética, sino que propendemos por incentivar un espacio más seguro”.

El pedido de los comerciantes a la administración municipal no es un tema nuevo. Es mucho el tiempo y múltiples los llamados que han hecho a la Alcaldía de Medellín acerca del abandono a un lugar tan emblemático como lo es el Pueblito Paisa. EL COLOMBIANO ha hecho seguimiento a las solicitudes de los reclamantes y a las respuestas de los encargados.

En febrero de 2025 los comerciantes alegaban por el deterioro de este sitio construido en el Cerro Nutibara, mientras que la Secretaría de Turismo se pronunció diciendo que parte de lo ya afectado no era responsabilidad de ninguna dependencia, sin embargo, se estaban cumpliendo las labores pertinentes para recuperar el mobiliario y adecuar, nuevamente, el Pueblito Paisa.

Ahora, con el tema de la nueva luminaria se subsana una parte de la afectación, no obstante, se deberá mantener activo el diálogo entre las partes para evitar futuras complicaciones, sea por los métodos de intervención que a veces, dicen los comerciantes, no son suficientes, o por los mecanismos de solicitud que según la Alcaldía de Medellín, en ocasiones, no suelen ser idóneos acorde al compromiso ya establecido.