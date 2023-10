Es administrador de empresas de la Universidad Eafit. Máster en Negocios Internacionales, Executive MBA del CENSA International College, University of Miami, centro educativo de su familia. No se sabe muy bien su ideología, pues perteneció al Centro Democrático y ahora se declara de centro e independiente.

En esa autenticidad de la que se precia, Paulina explica que no es cercana a Quintero: “ Apoyé los proyectos de ciudad como concejal y también le dije no a muchos otros que el alcalde quiso sacar y que no beneficiaban a los medellinenses”. Es una mujer que prefiere los números, la economía, la matemática, sobre la literatura; disfruta de su hijo de 2 años y de la compañía de su esposo, un francés que por trabajo a veces pasa varias semanas por fuera del país. En la última encuesta Invamer apareció con un 1,9% de intención de voto.

Aún en las conversaciones más triviales, el abogado Correa no deja de lado su profesión ni su campaña política; es un tipo que se toma las cosas muy en serio. Se considera obstinado y lamenta no haber tenido habilidades para el canto, pero sabe que el talento es caprichoso. Se encuentra en una canción: My way, del gran Frank Sinatra, pues asegura que ha forjado su destino.

Su mayor miedo, según le dijo a EL COLOMBIANO, es que Medellín siga en manos del quinterismo. “También, que perdamos la humanidad y seamos reemplazados por la inteligencia artificial en el pensamiento y por los robots en la acción física”.