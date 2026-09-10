¿Por qué colapsó la Avenida Regional? Esta es la causa del trancón masivo en Medellín

El accidente de una volqueta, que ocurrió a las 11:40 a.m. de este jueves, provocó un grave colapso en la movilidad en la avenida Regional, el corredor que cruza de sur a norte Medellín y el Valle de Aburrá. Por esta razón las autoridades tuvieron que cerrar una de las calzadas mientras atendían la emergencia.

Los hechos ocurrieron en los bajos del puente Horacio Toro, luego de que el vehículo de carga, con material, se volcó, al parecer, luego de que su conductor perdiera el control del vehículo.