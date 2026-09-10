Adulto mayor murió asesinado en su casa, en Envigado, en medio de una riña con su hijo

Una pelea entre un padre de familia y su hijo acabó con el asesinato de uno de ellos dentro de una vivienda del barrio Uribe Ángel, de Envigado. En medio de esta situación, agentes de la Policía Metropolitana capturaron al hijo de la víctima como presunto responsable de los hechos.
El crimen se registró sobre las 5:30 de la tarde de este jueves en la transversal 34B con la calle 30 sur, en este barrio de la zona céntrica de Envigado, en uno de sus callejones. Los vecinos escucharon los gritos y se acercaron a la propiedad a ver qué había sucedido.