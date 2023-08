Carlos Calle Galvis, líder Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín, explicó que, aunque la situación no es nueva, desde el año pasado ese ente viene documentado un incremento en ese tipo de delitos , que se materializan sobre todo en dos modalidades: engaños a la obra de cobrar los servicios y el uso de sustancias tóxicas para perpetrar los hurtos.

“Ellos entran al taxi y sienten como alguna clase de situación extraña, en la que no se sienten seguros, y de un momento a otro empiezan a sentir el cuerpo entumecido o con cosquilleo. Muchas de las víctimas han contado que han optado por tirarse del vehículo, que es como su reacción natural ante el peligro ”, narró Galvis.

Algunos taxistas, advirtió la Personería, no usan los taxímetros y cobran montos exorbitantes a los turistas. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA ECHEVERRI

Algunos taxistas, advirtió la Personería, no usan los taxímetros y cobran montos exorbitantes a los turistas. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA ECHEVERRI

Según señaló, al menos en el caso de su empresa, no han recibido denuncias de este tipo de prácticas y el servicio se viene prestando con normalidad.

“En el sector nosotros vemos que hay normal operación, que los servicios que se solicitan a través del aplicativo de la empresa son controlados, monitoreados y no hemos tenido ninguna dificultad. Si hay alguna situación en particular que se esté presentando, no la conocemos, pero cualquiera que se presente será atendida”, dijo Quintero.

“Es nuestro deseo de que, si hay turistas, se lleven la mejor imagen, sientan la buena atención y creo que eso es lo que se ha evidenciado con la calificación del servicio que tenemos con nuestros pasajeros y los hoteles. Siempre estamos atentos a escuchar cualquier situación concreta para atenderla”, añadió.

Frente a ese panorama, Quintero, hizo por su parte un llamado a los turistas que estén en la ciudad a pedir sus servicios por los canales y aplicaciones oficiales de las empresas, en las que los servicios tienen plena trazabilidad y se garantiza la seguridad de los viajeros.