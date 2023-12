No lo dijo por capricho sino basado en los documentos técnicos que concluyeron que era clave en esa transformación urbana la “integración de la memoria del desarrollo de Envigado como determinante al diseño general, aprovechando las chimeneas como elementos simbólicos e integrando al espacio público a las condiciones espaciales resultantes”.

Pero, como el diablo está en los detalles, ya en un tono más realista, Eliana Ospina, directora de Planeación de Envigado, señaló que cuando se hacía referencia a las chimeneas como parte de esa plazoleta propuesta no se hablaba propiamente a conservarlas físicamente sino a “remembrarlas” y hacer una “evocación de las mismas”.

Y remató explicando que al no tener ninguna declaratoria patrimonial que las blinde, le corresponderá a un estudio estructural, adelantado por los constructores, decidir el futuro de las icónicas chimeneas.

No están claras las fechas del estudio. Por ahora, entre lo que puede especularse, es que las chimeneas no aparecieron en la primera maqueta que presentaron las firmas a cargo, lo que no quiere decir que este componente sea incluido en diseños posteriores conforme avance el proyecto.

Desde el Instituto de Patrimonio y Cultura de Antioquia consideraron que al Ministerio de Cultura le compete emitir concepto sobre la conservación de las chimeneas debido a que se encuentra en zona de influencia, a 100 metros, de la estación del ferrocarril de Envigado, bien de interés cultural de la Nación. Sin embargo, no se cumplen con los requisitos para que un eventual concepto de Mincultura sea vinculante, lo que lo dejaría en un mero pedido, tal como ocurrió en 2020 con los emblemáticos hornos Hoffman en Itagüí, piezas fundamentales para contar la historia industrial del Valle de Aburrá y su crecimiento urbano y casi únicas en el mundo, razones que no fueron suficientes para evitar que terminaran reducidas a polvo.