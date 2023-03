Mexicano prometió llevarse hasta 60 hipopótamos del Magdalena Medio para México y la India, ¿es posible?

La promesa de Zazueta es que él se lleva los 10 de México y hace el pacto con un santuario de la India para recibir hasta 60 más. El costo lo asumen los receptores de los animales, es decir, pagan por el traslado de los animales desde el Magdalena Medio hasta el aeropuerto y disponen los aviones para llevárselos. El cálculo, a vuelo de pájaro, según cuentas hechas desde Cornare, el proceso por avión podría costar cerca de un millón de dólares, esto sin contar el traslado por tierra, que no es menos complejo.

Eso ya ha pasado que llega gente de Ecuador o de la India y dice que quiere llevarse hipopótamos. En Cornare responden que tienen el conocimiento para atraparlos y entregarlos, pero que el interesado es quien debe asumir los gastos. “Desde Cornare hemos propuesto desde hace años el traslado de los animales como una línea de acción para controlar la población, eso no es algo nuevo”, comentó Echeverri.

No hay ningún acuerdo

El asunto es que el pacto para llevarlos a la India no lo hace directamente la Gobernación, sino que está en manos de Zazueta. “El convenio se hace con México y él, que lleva toda la vida haciendo rescates y se dedica a eso, es el que hace enlace (...) Todo lo que teníamos que hacer de parte nuestra ya está hecho, ahora depende de las autorizaciones del Gobierno Nacional”, precisó la gerente de protección animal.

Y es que el asunto, como se dijo antes, no es tan simple como tender una red y atrapar un hipopótamo. Luego de tenerlo listo, al animal hay que transportarlo en unos guacales que tienen que cumplir normas internacionales de traslado de fauna. Una vez hecho eso, hay que cuadrar el transporte terrestre, del que tampoco se tiene certeza.

Echeverri comentó que un traslado de estas magnitudes no tiene precedentes. Para los guacales, por ejemplo, habría que contratar a una empresa extranjera que los fabrique con las características que pide la norma internacional, pues en el país no hay quién los haga. Contratar y traer esos guacales requeriría no solo tiempo, sino muchos recursos.