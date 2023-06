Si los concejales aceptan subir de $235 millones a $299 millones el monto para compra de vivienda, como está propuesto, no afectaría para bien ni para mal a González, que ya tiene definida la cantidad de su beneficio, pero sí la modificación del artículo 34 del reglamento actual (acuerdo 07 de 2016), que obliga a que los empréstitos sean exclusivamente para vivienda de los empleados públicos y sus familias, so pena de que si no habitan el inmueble hasta que lo terminen de pagar les pueden exigir el pago inmediato de toda la deuda. El Acuerdo 136 eliminaría esa condición.

Varios ya no tienen nada que ver oficialmente con el Distrito y podrán seguir con la gabela. Por ejemplo, Alethia Arango se paseó por varias subsecretarías antes de irse en mayo último a la Unidad Nacional para la Atención del Riesgo de Desastres, en Bogotá y, por obvias razones, no podría habitar la vivienda que se supone compró con el crédito de $204 millones que le aprobaron el 7 de octubre pasado.

El concejal Julio González (C. Democrático) llamó la atención de que no es necesario modificar la norma porque el artículo 34 ya contempla excepciones a la exigencia de habitabilidad de la vivienda.

“No estuve en el comité que aprobó mi crédito ni tengo impedimento”: Íngrid González

¿Ser beneficiaria del programa de vivienda no le genera inhabilidad o impedimento ético para proponer cambios que a la larga la beneficiarán?

Para nada, porque el proyecto de acuerdo viene de unos acuerdos con los gremios sindicales de la Alcaldía. Esto no es una petición mía ni de mi secretaría. Además, eso no me beneficia a mí en absolutamente nada.

¿No se beneficia de la baja de intereses o de quitar el requisito de que el funcionario viva en el inmueble?

Es una petición firmada por todos los sindicatos y beneficia a 5.400 servidores.

Ya hubo un concejal que pidió que se le aceptara declararse impedido porque una hermana es empleada del Municipio.

Las competencias para decidir sobre la aprobación o no de Acuerdos Distritales, como es el caso por el cual se consulta, corresponden exclusivamente a los concejales, por lo cual es claro y evidente que nadie más que aquellos pueden incidir en la decisión sobre estos temas. Como secretaria de Despacho no participo en la aprobación del Acuerdo 136. Y en aras de evitar suspicacias aclaro que hsta ahora he participado en espacios de socialización ante el Concejo, sin que en ellos se hayan tomado decisiones definitivas de aprobación o rechazo. Por todo lo anterior no es dable inferir ningún tipo de causal de impedimento en este caso.

¿Puede probar que usted y/o su subalterno no participaron en el comité donde se decidió el crédito a su favor?

No hice parte de ese comité, en mi representación asistió la subsecretaria de Gestión Humana, quien por competencias es integrante natural, pero se apartó a la hora de decidir sobre mi crédito, tal como consta en la respectiva acta.