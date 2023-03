Testigo clave en caso por coimas que salpica a Ruta N sale del país por intimidaciones

El otro tema que Durán referencia tiene que ver con una comunicación de hace cinco días que incluyó tres llamadas telefónicas, seis vía WhatsApp y repetidos mensajes a través de la misma plataforma (ver imagen). Una persona, que se identificó como Luis Ramiro Escandón, quien hoy funge como procurador delegado para la conciliación y la vigilancia administrativa, le escribió: “Ruego por favor me informe a qué horas puede usted corresponderme una llamada, ya que hemos estado tratando de comunicarnos con ustedes y no ha sido posible. Gracias”. En el perfil de quien hasta entonces se identificaba como funcionario de la Procuraduría aparecía una foto de Escandón posesionándose en su cargo, al lado de la procuradora general Margarita Cabello. Ese detalle, sumado a una cadena de pedidos, causó alerta en Durán.

Ese fue el detonante para que Durán acelerara un viaje que ya tenía proyectado por cuenta de una serie de intimidaciones que comenzaron el pasado 16 de marzo: “Mi esposa vio que alguien le tomó una foto al bebé y salió muy rápido. Estábamos juntos en un centro comercial, organizando unos temas para viajar en un mes. Y ella, de un momento a otro, se fue con el bebé”. Durán se quedó solo. No comprendió entonces lo que ocurría. Llamó a su esposa. “Bueno, ¿pero qué te pasó, pues?”, le preguntó. “No”, respondió ella, “nos tenemos que ir ya. Vi que un hombre le tomó una foto al niño. Yo me fui detrás, pero no lo alcancé”.

En los mensajes que alcanzaron a intercambiar, el supuesto funcionario le dijo al fundador de Ibser que estaba al tanto de los procesos legales que afrontaba su firma y que no veía garantías para él. “Que me llamaba porque unas personas de Medellín cercanas a él ‘me querían mucho’ y que me querían ayudar para asesorarme sobre cómo manejar los temas legales que estaban llegando desde Contraloría, Fiscalía y Procuraduría”, reza el escrito de denuncia presentado por Durán ante la Fiscalía.

Aún en la videollamada, y apoyándose en la denuncia, el ahora testigo en el caso Ruta N enumera los dos episodios que lo hicieron desconfiar aún más de la situación: la propuesta del supuesto funcionario de una reunión en la Procuraduría en Bogotá, que debía ser previo a las 5:00 de la tarde del mismo 16 de marzo, y una oferta posterior en la que Escandón se ofrecía a viajar a Medellín. “Que si me quedaba difícil (...), que él viajaba a la ciudad ese mismo día, pero que yo lo debía recoger en el aeropuerto [de Rionegro] con otros dos funcionarios de la Procuraduría”.

Durán consultó con sus allegados y, a través de un amigo, conoció que el teléfono del procurador Escandón —quien está en funciones— era diferente al de la persona que lo contactó; también la fotografía de su perfil en WhatsApp. Esto terminó de poner en evidencia al supuesto funcionario quien, ante el pedido de Durán de enviar un mensaje a través de un correo institucional, no volvió a contactarlo y procedió a borrar parte de los mensajes intercambiados.

La situación llevó a que Durán creyera que buscaban desaparecerlo o, cuando menos, secuestrarlo. El episodio aún no escapa al plano especulativo, pero no deja de ser preocupante. Aunque no ha presentado declaración formal ante la Fiscalía, Durán ya rindió versión ante servidores de la Dijin y el viernes pasado solicitó acompañamiento por parte de la Unidad Nacional de Protección, describiendo cada uno de estos hechos. “Nos íbamos a ir, pero pensábamos esperar un poquito, no corriendo. Ahora, con lo que pasó, me parece que es demasiado riesgo”, afirma antes de concluir la videollamada.