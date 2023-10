Conductor acusado de abalanzarse sobre el exalcalde Quintero desmintió ataque: “Me dijo que estaba bien y siguió haciendo campaña”

“El señor sale de ahí y viene con el volante a darme la mano, le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que seguía haciendo campaña, y me entregó el volante ”, reconstruyó Betancur.

“Lo que hizo esta Toyota realmente es grave, no solo me aprisionó, sino que aceleró, a pesar de que le daba golpes al bómper para que dejara de hacerlo. Tengo los dolores naturales del impacto del choque”, dijo Quintero en aquel video.

Sobre esa versión del alcalde, Betancur fue enfático en desmentir el supuesto aprisionamiento de las piernas de Quintero y los supuestos golpes que él asegura haberle dado al bómper de su carro.

“El carro no alcanzó a tocarlo. Justo detrás de él hay un taxi. Una rodilla no es tan grande, entonces le hubiera dado también al taxi. Yo iba a 2 kilómetros por hora y de inmediato paro la marcha, porque estaba muy congestionada la calle. En ese preciso momento debió decirme que llamáramos al Soat, al tránsito o a una ambulancia, pero él siguió haciendo su campaña, como se ve en los videos, y a mí me dice que no le pasó nada y que estaba bien”, dijo Betancur a Blu Radio, argumentando además que, dado que el lugar estaba repleto de escoltas, policías y agentes de tránsito, estos habrían intervenido en caso de que se hubiera presentado un escenario de ese tipo.

Pese a que el material difundido por Quintero dura pocos segundos, una sonrisa esbozada por el exmandatario en el momento del frenón ponen bajo duda el supuesto enfrentamiento narrado en sus declaraciones.

Al margen de las acusaciones de las que ha sido objeto, Betancur añadió que su principal preocupación es que su vida corra peligro, dado que sus datos personales vienen siendo difundidos por internet desde la publicación del exalcalde.

“Yo soy totalmente apolítico, nunca he tenido un cargo público y siempre he trabajado independiente”, dijo. “El señor Daniel Quintero en ningún momento me dijo, auxílienme, llévenme al hospital y tampoco se comunicó conmigo, solo lo ha hecho a través de redes sociales”, añadió.