Tres turistas puertorriqueños fueron drogados y robados en Medellín tras contacto por aplicación de citas

Las autoridades de Medellín se encuentran investigando un millonario robo con escopolamina que afectó a tres ciudadanos puertorriqueños durante el pasado fin de semana en la capital antioqueña. El incidente se suma a una preocupante serie de casos en los que bandas delincuenciales utilizan sustancias químicas para hurtar a turistas y residentes en la ciudad.

Según los testimonios de las víctimas, el contacto inicial con las delincuentes se dio a través de una aplicación de citas. Tras varios días de conversación, uno de los puertorriqueños y dos amigos acordaron encontrarse en el apartamento que habían alquilado en Medellín. A la cita, la mujer contactada llegó acompañada de dos amigas.

En medio de la reunión y después de compartir tragos, los tres hombres comenzaron a sentirse mal y perdieron la conciencia, aparentemente tras haber sido drogados con sustancias químicas, incluida escopolamina. “Prácticamente no me recuerdo de nada. Mis amigos me contaban cosas que yo no, no estaba consciente, no recuerdo”, relató una de las víctimas.