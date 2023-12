“La chica llega por medio de un Uber a la ubicación que él le da. Allí departen en el departamento porque la idea era salir un rato. Luego ella lo convence de que se queden en el apartamento tomando algo, antes de salir a la discoteca. Él accedió y solo recuerda lo que pasó hasta casi la 1:00 a.m. cuando se tomó un último trago ”, comentó Castellón a Blu.

“Él manifiesta que no se acuerda de nada. Cuando revisan el alojamiento ven que no aparece el televisor. Ahí se dan cuenta que a Dalfren lo robaron. Luego revisaron y se dieron cuenta que no aparecían 500 dólares, un Iphone 10, un Iphone 15 Pro Max así como otros elementos personales de él. También se llevaron las tarjetas y se gastaron como 700 dólares”, añadió Castellón.