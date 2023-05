Floripina tiene 74 años y le quedan pocas pretensiones en la vida. No quiere volver al Chocó, su tierra, a menos de que sea un “castigo divino”, y ya no puede hacer pasteles, con los que se ganaba la vida, porque le operaron los ojos y el humo le sienta mal. Solo quiere vivir en su casa, tranquila, y que las goteras la dejen dormir.

La casa de Floripina ya no es de tablas, sino que tiene una fachada mucho más firme, y puede dormir tranquila. “Yo me siento muy feliz por lo que hicieron Mesa y las personas que lo ayudaron. Yo vivo feliz en mi casita”, dice la mujer de 74 años.

Pero no todo está hecho. Parte de la casa está en obra, con el suelo pelado, por donde camina una gallina. “Estamos esperando que haya recursos para terminar, pero no es fácil. Todavía no hemos podido hacer el baño y usted sabe, sin baño no hay casa”, dice Víctor, con resignación.

La meta de Mesa es arreglar 100 casas en el barrio este año. Apenas van cuatro, pero por algo se empieza. La semana entrante comenzarán los arreglos en seis más. En una de ellas habita una mujer con una discapacidad que le impide el movimiento. “No es justo que digamos en esta ciudad haya gente que viva en casas con goteras, sin dignidad alguna. El Estado no va a hacer algo por ellos, pues yo llevo 17 años acá y no lo ha hecho, entonces depende de nosotros mismos”, alega Mesa.

Lo más difícil ha sido la plata, por supuesto, pero una empresa de la zona ha aportado para comprar los materiales. La mano de obra se hace a través de convites, pues la gente tampoco tiene plata para aportar, pero sí buena voluntad. “Llegamos y hacemos sancocho y la gente trabaja feliz. Necesitamos que empresarios, artistas y la gente en general se sume a esta iniciativa para que logremos la meta”, dice el líder.

Los interesados pueden comunicarse con Mesa, quien además es el líder de la acción comunal del barrio. Su contacto es 323 5384971. De la solidaridad depende buena parte la calidad de vida de cientos de familias que llegaron hasta La Torre arrastradas por la necesidad.