Video: fletero murió en Bello tras intento de robo de $18 millones; un expolicía sería quien disparó

En medio del tráfico habitual del municipio de Bello, en un punto coyuntural como lo es la glorieta de Solla, este miércoles 8 de abril se presentó un hecho a plena luz del día que generó pánico en los actores viales y detuvo inmediatamente toda la movilidad.

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De acuerdo con las autoridades, cuatro sujetos en dos motocicletas interceptaron una camioneta utilizando armas de fuego para intimidar a los tres ocupantes que iban en ella, a quienes empezaron a robarles sus pertenencias.

“Las víctimas manifiestan que se encontraban en un restaurante celebrando el cumpleaños de su hijo, y al salir en su vehículo son abordados por 2 dos motocicletas, cada una con dos ocupantes, y uno de ellos quien se encontraba de parrillero desenfunda un arma de fuego tipo revolver y les apunta. Luego les arrebata sus prendas: cadenas, pulseras, y anillos, avaluados aproximadamente en $18 millones”, dijo la Policía Metropolitana en un reporte oficial.

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Al parecer, en el lugar de los hechos se encontraba un exagente de la Policía, el cual intervino para evitar el hurto y le disparó a uno de los presuntos ladrones. Sus cómplices, al ver lo sucedido, emprendieron la huida en su moto, mientras que el hombre herido quedó tendido en plena vía.