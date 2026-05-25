Superservicios alerta por distorsiones en precios de gas natural que golpean a usuarios residenciales

Los colombianos que reciben el gas por tubería en sus casas pagan, en promedio, mucho más que las grandes empresas por la misma molécula. Esta es la conclusión de un análisis que publicó este lunes 25 de mayo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), y que desnuda cómo se forman los precios del gas natural en Colombia entre 2020 y 2026.
El informe, titulado “Análisis de Formación de Precios del Gas Natural en Colombia: Mercados Primario, Secundario y Minorista”, se construyó con datos del Gestor del Mercado de Gas Natural y de 18 agentes productores del sector.
Sus hallazgos revelaron que los precios internos superan en un 199% el referente internacional Henry Hub, que es el indicador de referencia del gas en Estados Unidos y el termómetro global del mercado.