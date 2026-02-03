“La ley no es suficiente”: alcalde Galán critica decisión que dejó en libertad a dos fleteros tras ser capturados en Bogotá

Con una frase contundente, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reaccionó a la reciente liberación de dos hombres que al parecer pertenecen a un grupo dedicado al fleteo en la capital del país: “Así es muy difícil, francamente”.
Los señalados fueron capturados por la Policía Metropolitana en posesión de armas de fuego justo antes de cometer un nuevo golpe. “En Fontibón, capturamos a estos hombres con armas de fuego en un vehículo. Al parecer, harían parte de un grupo criminal dedicado al hurto en la modalidad de fleteo”, expresó la policía en redes sociales.