A solo dos meses de los comicios regionales, los candidatos por la Alcaldía de Medellín se reúnen para debatir de qué manera administrarán la capital de Antioquía y cuáles son las necesidades que tiene la ciudad.

Uno de ellos es Gilberto Tobón Sanín, abogado de la Universidad de Antioquia, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Nacional, quien encabezó la lista al Senado del partido Fuerza Ciudadana, obteniendo la quinta votación en senado en las Elecciones legislativas de Colombia de 2022, y cuenta con el respaldo del Movimiento Fuerza Ciudadana.

Para Tobón, uno de los principales problemas que tiene la ciudad es la seguridad. “Así lo manifiestan todos los ciudadanos en las encuestas. ¿Qué ocurre? ¿cuál es la solución? La Policía colombiana, el Estado colombiano está colapsado y esto es un narcoestado, eso se sabe hace rato”, explicó el candidato Tobón.

Por lo que de llegar a convertirse en el próximo alcalde de Medellín, hará que la “policía cumpla con su deber constitucional de proteger al ciudadano. Y yo, Gilberto Tobón, citaré cada ocho días al director de la Policía, para que rinda cuentas exactas de la criminalidad”, aseguró.

También buscará hacer seguimiento a la labor de los uniformados, pues de llegar a encontrar alguna irregularidad o hecho de corrupción, se tendrían que ir de la institución. “Yo no lo acepto y si el director lo acepta, entonces que se largue. Hay que tener carácter y decisión. Yo a esta edad, el miedo me lo eché al bolsillo de atrás. Hay que disciplinar la policía y que cumpla con su deber”, indicó el candidato.

Para Tobón este tema debería de ser transversal a cualquier programa político. Por lo que hizo un llamado a los demás a incluirlo, ya que solo ha podido escuchar durante todo el debate “demagogia sobre un tema que creo, no pueden cumplir”. Mientras que su programa de gobierno, se centrará en ello, con el fin de garantizarle a las personas de las comunas tranquilidad, “y los comerciantes también, porque eso es vital. Sin eso, no hay Estado. Y tengo que decir que lo haré, que no me da temor”, sentenció.

Propuesta que no comparten los demás candidatos, quienes consideran que la ciudad necesita es del diálogo y la conciliación y no del autoritarismo, ya que es un error, medir los niveles de inseguridad de un lugar, por el número de homicidios.

Comentarios con los que estuvo de acuerdo, pues considera, son los votantes los únicos llamados a realizar replicas a cada una de sus propuestas, en especial cuando se habla de seguridad.

“Serán los votantes los que hagan las réplicas con sus votos, y decidan entre los que hicieron demagogia, y los que hablaron tontería, y quien prometió lo que sabe que va a cumplir (...) que decidan los votantes quién es más serio”, agregó.

Así como tampoco necesitará de “bandolas para robar”, si llega a ocupar la Alcaldía y mucho menos, durante su campaña. “Yo no necesito bandolas para gobernar, yo soy un hombre autónomo e independiente”, concluyó.