10 claves sobre las abejas y sus beneficios

Aunque no están en el umbral de la extinción, las abejas enfrentan situaciones adversas en el territorio nacional y sus beneficios no son aprovechados todavía a plenitud.

Investigadores como Guiomar Nates Parra , del Laboratorio de Abejas de la Universidad Nacional, cree que se debe regular el uso de estos productos y establecer un control efectivo porque hoy no existe. Aunque apicultores de Abejas Vivas y otros piden que se prohiban, no parece que esa vaya a ser la decisión final. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ha restringido el uso de algunas sustancias, y el ICA pidió moratoria ambiental sobre la molécula fipronil aplicando el principio de precaución.

En Antioquia se aprobó en diciembre una Ordenanza que declara las abejas como insectos de interés ecológico, social y económico en el departamento, iniciativa que contiene principios y propósitos, pero no establece cómo lograrlos ni con qué presupuesto.

Para Abdón Salazar , apicultor del Colectivo Abejas Vivas, hay controversia por dos artículos modificados, referentes a la prohibición o regulación de pesticidas y el establecimiento de zonas de protección donde los polinizadores no se vean afectados por las actividades humanas.

Hasta ahora no se ha logrado plasmar de manera clara un mecanismo legal de protección para polinizadores.

Como expresara el profesor Idárraga, el país tiene capacidad para más de 700.000 colmenas y hoy solo se tiene una sexta parte según Minagricultura para satisfacer la demanda de los distintos productos de las abejas. Pese a que pueden polinizar más de 70 cultivos de interés (aparte de flores), no se usan de manera sistemática en esta función al impedirse o desecharse su establecimiento cerca a los campos agrícolas. La polinización que hacen las abejas mejora en general la calidad y cantidad de las distintas cosechas.

El profesor John Jairo Idárraga , de la Universidad Nacional, considera vital el diálogo entre agricultores y apicultores para evitar o reducir la mortandad de abejas. Cuando hay floración no se debe fumigar o se debería avisar para proteger las colmenas.

No solo son los pesticidas, la deforestación se ha convertido en otro factor desestabilizador de las poblaciones de abejas, a lo que se suma la limpieza de terrenos adyacentes a cultivos. Una situación que incide más en las abejas nativas y cuyo impacto real no ha sido medido todavía.

Existe consenso en que hay que usar de manera racional los agroquímicos, siguiendo estrictamente las indicaciones de los fabricantes. Como reveló un estudio en 2016 de la Universidad Nacional, es frecuente que se exagere en las aplicaciones de los productos. Sobre este tópico no existe control alguno.

Si bien el número de colmenas explotadas de la especie Apis mellifera ha subido en los últimos tres años, no significa que el número de abejas no se esté reduciendo. Los análisis de la profesora Nates Parra lo confirman y por envenenamiento y otras causas cada año desaparecen miles de colmenas. Existe de todas maneras un vacío en la información: los agroquímicos y la deforestación afectan las especies nativas, pero no se ha establecido hasta qué grado se han reducido las poblaciones.

La investigadora reportó ausencia de especies que antes se encontraban con frecuencia en ciertos ambientes.