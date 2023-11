Pues a mediados del año 2011, esa organización les extendió una invitación a distintos especialistas para que, en conjunto, revisaran la colección del Herbario Amazónico Colombiano, como una forma de avanzar en su curaduría, así que muy pronto botánicos del grupo de flora del Instituto SINCHI y de la Universidad Distrital, al lado del profesor Robert Lucking del Herbario de Berlín, iniciaron un arduo estudio sobre los ejemplares de líquenes allí presentes, encontrándose con que muchos de ellos, 28, no habían sido descritos antes para la ciencia, y con que otros 157 no habían sido descritos a nivel nacional , lo cual significa que aunque ya se sabía que existía en otras partes del mundo, no se sabía que también estaba presente en este país.

El registro de estas nuevas especies se dio gracias a la publicación del artículo Lichens from the Colombian Amazon: 666 taxa including 28 new species and 157 new country records document an extraordinary diversity , en la revista The Bryologist (número 126), y los académicos que estuvieron a su cargo esperan poder continuar estudiando los nuevos hallazgos, sus estados de conservación y sus posibles aplicaciones o usos.

Tipos de líquenes

* Crustosos: son los que crecen fuertemente pegados al sustrato y es casi imposible sacarlos de allí.

* Foliosos: en este tipo de líquenes existen estructuras laminadas que aumentan la superficie que capta luz.

* Fruticulosos: estos han desarrollado estructuras alargas parecidas a ramas.

* Gelatinosos: cuando están expuestos a una gran humedad, su textura se vuelve carnosa y flexible, blanda y en muchos casos, incluso, se vuelven translúcidos.

* FIlamentosos: “forman una red de hilos o filamentos, de grosor muy fino y habitualmente enmarañados”, explican en Ecología Verde.

* Escamosos: los bordes de estos no están pegados al sustrato y forman un tapete de escamas muy próximas entre sí.