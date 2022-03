Las químicas, dice Ochoa, son parámetros que debe cumplir el líquido para no ocasionar daños a la salud, como un pH regulado. Si el pH es muy bajo puede afectar la flora intestinal. También no debe contener arsénico, mercurio y níquel. Las microbiológicas se refiere a que esté libre de bacterias y microorganismos que pueden ser patógenos o de sustancias como pesticidas o contaminación fecal. Para todas se requieren pruebas especializadas y exámenes constantes de laboratorio (Ver recuadro de Tratamiento).

De acuerdo con Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM, las físicas hacen relación a las características que organolépticamente no las rechace la persona: como que tenga buen aspecto, cristalina; que no tenga olor ni sabor desagradable; que con los sentidos se pueda identificar y aceptar. Pero, detrás de eso, hay muchos análisis y tratamientos de laboratorio. El ingeniero mecánico, magíster en Sostenibilidad y profesor y miembro del Grupo de Investigaciones Ambientales de la Universidad Pontificia Bolivariana, José Adrián Ríos Arango, añade que el parámetro del color, por ejemplo, se mide con la unidad platino-cobalto.

El viernes, ante la cercanía del corte de agua potable, el caos se hizo protagonista y los comerciantes de canecas vendieron desde la más grande hasta la más pequeña. Las casas se llenaron de agua recolectada en cuanto recipiente hubo y los paisas viajaron al pasado: les tocó bañarse con agua tirada con “coca”, no pudieron lavar carros ni motos ni ropa y tuvieron que economizar, al máximo, este bien natural.

Peligros para la salud

Son 2.200 millones de personas las que en el mundo no tienen agua potable para beber o para preparar los alimentos. Esto es importante teniendo en cuenta que, según la ONU, casi la décima parte de la carga mundial de enfermedades podrían prevenirse solo con “mejor abastecimiento de agua, saneamiento, higiene y gestión de los recursos hídricos”.

Por ejemplo, la diarrea consecuente de ingerir agua no potable causa cada año alrededor de 2,2 millones de muertes en el mundo. Más de 50 países todavía reportan casos de cólera ante la OMS, y 260 millones de personas están infectadas por esquistosomiasis (enfermedad causada por gusanos parásitos en aguas).

De acuerdo con Ochoa, el agua debe idealmente tener un pH cercano a siete. Si es inferior, cercano a cero, será un agua muy ácida y si es más alto, será más básica. Una muy ácida puede, por ejemplo, causar malestares estomacales. También puede haber bacterias como la Escherichia coli o E coli, comunes en alimentos o en fuentes naturales de agua. Estas, por muy cristalinas que parezcan, sin tratamientos en plantas de agua pueden causar infecciones y enfermedades graves que pueden producir la muerte.

Tampoco es bueno quitarle algunos compuestos o filtrarla de más, como al quitarle los iones, porque esto podría hacer que el agua se robe el fósforo, hierro, potasio y calcio de quien la toma. Debe haber un equilibrio, por eso a algunas aguas se les agregan minerales en lugar de quitárselos.

¿De canilla o embotellada?

Aunque Colombia es una región biogeográfica privilegiada, todavía se conserva un debate: ¿beber agua de la canilla es saludable o es mejor comprar agua embotellada? Hay quienes se niegan a beber directo del grifo. Ambas opciones tienen argumentos a favor y en contra.

En el área metropolitana, al igual que en muchas ciudades del país, el agua de la canilla, de la llave, del grifo, es apta para el consumo humano porque cumple con los rangos del indicador Irca más otros indicadores propios de cada empresa o de cada entidad reguladora. Sin embargo, todavía hay muchas regiones, zonas rurales y ciudades o pueblos sin tanta presencia estatal donde el agua es un privilegio de pocos.

En Medellín y los municipios aledaños e, incluso, en otras subregiones de Antioquia, el agua atraviesa varios tratamientos físicos, químicos y biológicos antes de llegar a los hogares (Ver Tratamiento).

Solo por mencionar algunos, se eliminan arenas y sólidos en procesos de sedimentación, se estabilizan las partículas y se agregan químicos para separar la contaminación que queda, se filtra de forma especializada con carbón activado para remover los restos de materia orgánica y se desinfecta usualmente con cloro. Por esto, los expertos aceptan que el agua del grifo es segura.

El agua embotellada, aunque depende de la empresa, atraviesa filtros adicionales posterior a la desinfección, como procesos de nanofiltración o con ozono o con rayos ultravioleta, que aseguran que no haya crecimientos bacterianos después de embotellada, por lo que es aún más segura y suele ser una excelente opción cuando se viaja a zonas diferentes donde el agua es distinta a aquella a la que el intestino está acostumbrado o donde no hay acceso a agua potable. Sin embargo, el agua embotellada tiene dos problemas que la de la canilla no: costo e impacto ambiental.

Comprar agua por botellas o por litros puede ser más costoso que la que viene en la cuenta de servicios y genera contaminación por plásticos de un solo uso, mientras que con agua de la llave solo se necesita un vaso o una botella de vidrio. Cada minuto, según la National Geographic, se compran un millón de botellas de agua en todo el planeta.

Si usted tiene el privilegio de tener agua apta con tan solo abrir la llave, pero también puede darse el “lujo” de comprar embotellada, tenga en cuenta los pros y los contras y elija lo mejor para usted y también para el planeta.