El alumbrado navideño de Medellín ya toma forma

-
La magia de la Navidad ya comienza a tomar forma en Medellín. Aunque el secreto de la temática central se guarda con recelo, los funcionarios de EPM trabajan a toda marcha en el montaje del mundialmente reconocido Alumbrado Navideño sobre el río Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
-
Los funcionarios de Empresas Públicas de Medellín (EPM) trabajan a toda marcha sobre el río Medellín y en diferentes puntos estratégicos, donde ya se empiezan a observar las primeras figuras y estructuras que darán vida al espectáculo de luces más emblemático del país. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
-
El montaje del alumbrado avanza con gran dinamismo y promete, una vez más, sorprender a propios y visitantes. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
-
El montaje requiere una meticulosa coordinación técnica y logística, transforma el corredor del río en una vasta obra de arte efímero, tejiendo millones de bombillas y miles de figuras a lo largo de sus riberas y estructuras aledañas. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
-
La temporada decembrina en Medellín, mundialmente conocida por su espectacular despliegue lumínico, ya está en cuenta regresiva. Los ojos de la ciudad y de millones de turistas están puestos en el río Medellín, el escenario principal donde la ingeniería, la creatividad y la tradición se unen para dar vida al famoso Alumbrado Navideño. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
-
Aunque EPM aún no ha revelado los detalles del diseño temático para este año, las primeras imágenes del montaje dejan entrever una propuesta inspirada en la vida, la naturaleza y la alegría de las fiestas navideñas. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
-
En esta etapa inicial, ya se observan decoraciones con figuras de aves voladoras y elementos naturales que adornan el corredor del río Medellín, uno de los principales puntos de atracción durante la temporada decembrina. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
-
El trabajo de instalación involucra a decenas de técnicos, ingenieros y artistas que, durante varias semanas, preparan cuidadosamente cada pieza para garantizar que todo esté listo antes del tradicional encendido en diciembre. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
-
Aunque la fecha de encendido aún está por llegar, los trabajos de montaje avanzan a paso firme y ya permiten atisbar la belleza que engalanará la capital antioqueña. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
-
Cada año, el Alumbrado Navideño de Medellín es mucho más que una simple decoración; es un motor económico y turístico fundamental. Atrae a un sinnúmero de visitantes de Colombia y del extranjero que llegan específicamente para experimentar la magia de las luces. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
bookmarkshare
El alumbrado navideño de Medellín ya toma forma
El espíritu navideño comienza a sentirse en Medellín con los avances en el montaje del tradicional alumbrado que cada año ilumina la ciudad.