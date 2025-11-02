El alumbrado navideño de Medellín ya toma forma

La temporada decembrina en Medellín, mundialmente conocida por su espectacular despliegue lumínico, ya está en cuenta regresiva. Los ojos de la ciudad y de millones de turistas están puestos en el río Medellín, el escenario principal donde la ingeniería, la creatividad y la tradición se unen para dar vida al famoso Alumbrado Navideño. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.