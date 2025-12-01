Ni lluvia ni controles frenaron la alborada en Medellín

-
Ni la lluvia ni los controles de las autoridades lograron frenar la alborada que volvió a retumbar en Medellín y en varios municipios del Valle de Aburrá. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
Las explosiones retumbaron en todo el Valle de Aburrá, evidenciando la persistencia de esta peligrosa tradición que pone en riesgo la vida, la salud y el bienestar de la comunidad y los animales. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
El fenómeno de la Alborada, que históricamente ha marcado el inicio extraoficial de la temporada decembrina en la capital antioqueña, se manifestó con una fuerza que resonó desde el sur hasta el norte del Valle de Aburrá. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
Aunque la Alcaldía y los municipios del Valle de Aburrá insistieron en la iniciativa “Soy Antipólvora” y reforzaron operativos para prevenir detonaciones, el estruendo se extendió por toda la región, desde las zonas urbanas hasta los corregimientos, dejando en evidencia que esta tradición continúa profundamente arraigada. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
Los organismos de socorro de Medellín y los entes de control realizaron operativos, para alertar sobre los riesgos para la salud, especialmente para niños, adultos mayores, animales domésticos y fauna silvestre. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
Durante varios minutos, las explosiones iluminaron el cielo y despertaron a miles de habitantes, quienes reportaron detonaciones constantes en Medellín, Bello, Itagüí, Envigado y Copacabana, entre otros municipios.. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
La alborada, una tradición informal que tomó fuerza hace más de dos décadas, continúa generando preocupación por las afectaciones que produce. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
Además del riesgo de quemaduras y lesiones graves, los ruidos provocan episodios de estrés y desorientación en animales, aumentan la contaminación del aire y generan emergencias que saturan los servicios médicos. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
Aunque los esfuerzos institucionales se mantienen, la jornada dejó claro que la lucha contra esta práctica peligrosa sigue siendo un reto cultural. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
La temporada navideña apenas comienza, y con ella, los llamados a la prevención para evitar que la pólvora siga cobrando víctimas y afectando la tranquilidad de la región. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
Aunque las campañas busca cada año reducir el uso de artefactos pirotécnicos, las explosiones que iluminaron y estremecieron el Valle de Aburrá dejaron en evidencia que la conocida alborada continúa siendo una práctica difícil de erradicar. Foto: Juan Antonio Sánchez
-
La alborada se impuso una vez más como un fenómeno social complejo, difícil de controlar y que refleja la persistencia de prácticas culturales que ponen en riesgo el bienestar de la comunidad. Foto: Juan Antonio Sánchez
hace 7 horas
bookmarkshare
Ni lluvia ni controles frenaron la alborada en Medellín
La alborada volvió a sentirse con fuerza en Medellín durante la medianoche de este 1 de diciembre, a pesar de la lluvia, las restricciones y las campañas institucionales que advertían sobre los riesgos del uso de pólvora