La adrenalina del skate volvió a tomarse el barrio Aranjuez

El barrio Aranjuez en Medellín se convirtió este fin de semana en el epicentro de la adrenalina pura. Más de 100 skaters, provenientes de diversas ciudades del país, se dieron cita para la nueva edición de un evento que ya es tradición en la zona. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Desafiando las inclinadas calles del barrio —que por su pendiente parecen auténticas paredes—, los deportistas ofrecieron un espectáculo de destreza y valentía en uno de los eventos de skate más extremos y esperados de Colombia. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Las empinadas calles del barrio Aranjuez, en Medellín, se convirtieron una vez más en el epicentro del skate extremo en Colombia. Más de un centenar de deportistas llegaron desde diferentes ciudades del país para participar en un evento cargado de emoción, velocidad y destreza.