Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

bookmark

Albania presenta a la primera ministra IA del mundo para combatir la corrupción

18 de septiembre de 2025

La primera ministra de IA, Diella, defiende su lugar en el Parlamento de Albania. Conoce cómo este país está utilizando la inteligencia artificial para combatir la corrupción en las licitaciones públicas....

Agencia AFP

