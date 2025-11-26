bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Antes importábamos el 4% del gas, ahora importamos el 20%”

26 de noviembre de 2025

2025-11-26 17:57:10

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, da la buena noticia de que a pesar de los problemas que Colombia viene teniendo con nueva exploración de gas, el suministro está garantizado para el año entrante siempre y cuando el país no padezca una sequía.

Murgas aclara por qué, contrario a lo que han dicho, el gas natural vehicular no subirá el primero de diciembre en el Valle de Aburra. También advierte sobre los riesgos de depender del gas importado, cuestiona la viabilidad jurídica de traer gas desde Venezuela y enfatiza la urgencia de acelerar proyectos estratégicos como Sirius, que podría abastecer hasta el 45% de la demanda nacional.

A lo largo de la conversación, Murgas revela cifras clave —como el salto del 4% al 20% en importaciones— y sostiene que Colombia “está parada sobre gas”, pero atrapada por la falta de ejecución de proyectos, consultas previas interminables y decisiones políticas que han frenado la producción local. El diálogo aborda además riesgos futuros, el rol del fracking,...