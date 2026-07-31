hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Arriendos altos, inundaciones y movilidad: los puntos claves del POT de Medellín 2026

hace 1 hora

2026-07-31 8:48:14

Capítulo 1: Arriendos altos, inundaciones y movilidad: los puntos claves del POT 2026

Medellín está a punto de iniciar una de las discusiones más importantes del año: la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el documento que define cómo crecerá la ciudad de cara al futuro.

En este especial audiovisual de El Colombiano analizamos los principales cambios que propone la Administración y los retos que enfrenta Medellín: el acceso a la vivienda, la movilidad, el cambio climático, el turismo y la presión sobre un territorio cada vez más limitado.

En nuestro primer capítulo abordaremos temáticas claves como: el alto costo de vida en la ciudad, las inundaciones cada vez más comunes y una movilidad que marcha más lenta que hace 12 años.

#EspecialPot2026ElColombiano...