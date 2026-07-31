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De agricultores a empresarios: una diáspora del Oriente antioqueño que llega hasta la China

hace 4 horas
El Colombiano

Son los “mandacallar” en el comercio de Medellín y de capitales como Bogotá y Cali. Detectan negocio donde otros ven aridez y se mueven en China como si fuera su casa....

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