Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Así fue la captura en Envigado del jefe de la banda de ladrones de joyas Los Rolex

29 de octubre de 2025
El Colombiano

A punta de su sangre fría para robar joyas de alto valor, matando si era necesario a sus víctimas, alias Chamaco habría escalado dentro de la organización denominada "Los Rolex" hasta ser su jefe. Sin embargo, en las últimas horas fue capturado por las autoridades....

El Colombiano
El Colombiano

