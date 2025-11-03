x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¿Cómo se creó Medellín hace 350 años? La historia contada por Juan Luis Mejía

03 de noviembre de 2025
Juan Diego Ortiz Jiménez

Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas.

Luz María Sierra

Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO, y Juan Diego Ortiz, editor de la sección de noticias locales, conversaron con Juan Luis Mejía, abogado, exministro de Cultura y experto en historia de Antioquia, sobre los 350 años que cumple Medellín en 2025.

En esta profunda charla, Mejía desentraña la verdadera historia de la fundación de Medellín, que se remonta a la llegada de los españoles en 1541, y explica la diferencia entre el primer asentamiento indígena en San Lorenzo de Aburrá (1616) y la declaratoria oficial como villa en 1675. Además, revela cómo el oro, el contrabando y el “mico” de un articulito de ley fueron claves para que esta “aldea grande” le arrebatara la capitalidad a Santa Fe de Antioquia en 1826. Un recorrido histórico esencial para entender la transformación de una población marcada por el trabajo con las manos que, gracias a ilustrados y extranjeros, pasó de ser la más atrasada de la colonia a convertirse en un vibrante centro industrial y cultural....

Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

