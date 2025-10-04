x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

Multimedia
hace 7 horas
bookmark

“Cuando me volví Elda, y no Karina, entendí la magnitud de lo que hice en la guerra”: Elda Mosquera

hace 7 horas
Luz María Sierra

Elda Mosquera, alias ‘Karina’, la temida comandante del Bloque Eje Cafetero de las extintas FARC, se sienta en los micrófonos de El Colombiano para una reveladora entrevista sobre su vida, el arrepentimiento y su nueva realidad en la legalidad....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Todos los videos

