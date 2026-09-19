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hace 58 minutos
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Dany Hoyos y Primavera, la novela de los amigos muertos, la salsa, el fútbol y la Medellín de los 90

hace 58 minutos
Claudia Arango Holguín

Periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en periodismo digital en la UPB con 32 años de experiencia. Locutora y programadora de RCN Radio, reportera en Hora 13 Noticias y periodista en EL COLOMBIANO desde su página web hasta la sección de Tendencias de la que actualmente soy editora.

Dany Alejandro Hoyos creció en un barrio popular, con muchos amigos y jugando en la calle. “Mis juguetes fueron imaginarios: escondite, chucha cogida, yeimis, arranca yuca, stop, tin tín corre corre y esconde la correa”, se lee en su más reciente novela llamada Primavera. Son sus nostalgias, la remembranza de los amigos que ya no están, una mezcla entre realidad y ficción....

Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

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