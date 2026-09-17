hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “En Medellín, las obras tienen que pegarlas con un relato social”: Sergio Fajardo

hace 2 horas

2026-09-17 13:19:14

Fajardo estuvo en la celebración de los 20 años de Medellín Como Vamos, programa que nació cuando él era alcalde la ciudad. En esta charla habla de cómo se dio la transformación de la ciudad tras la década más violenta de su historia, de cómo él aprendió a hacer política en redes sociales y de su posición frente al gobierno de Abelardo de la Espriella....