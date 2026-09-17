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hace 2 horas
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“En Medellín, las obras tienen que pegarlas con un relato social”: Sergio Fajardo

hace 2 horas
Luz María Sierra

Fajardo estuvo en la celebración de los 20 años de Medellín Como Vamos, programa que nació cuando él era alcalde la ciudad. En esta charla habla de cómo se dio la transformación de la ciudad tras la década más violenta de su historia, de cómo él aprendió a hacer política en redes sociales y de su posición frente al gobierno de Abelardo de la Espriella....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

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