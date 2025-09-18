x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

Cae red de explotación infantil que generaba 180 millones de pesos al mes

18 de septiembre de 2025
El Colombiano

La Policía, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Medellín desmantelaron una red criminal que explotaba a bebés y niños, principalmente de la comunidad indígena Emberá Katío, para pedir limosna en zonas turísticas como El Poblado. Esta red generaba más de $180 millones mensuales ($6 millones diarios) revendiéndolos productos de primera necesidad, camuflando la explotación como una supuesta necesidad....

