¿Quién va a ser el próximo presidente?

07 de noviembre de 2025

2025-11-07 17:37:22

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Maria Victoria Caicedo G Comunicadora social y periodista de la Universidad del Quindío, con más de 13 años de experiencia en cubrimientos judiciales y de orden público. Trabajó en Colmundo Radio, Colprensa y Caracol Radio Bogotá, cubriendo la Procuraduría, Altas Cortes, juzgados y la Defensoría, entre otros temas. También trabajó en Caracol Radio Medellín y como coordinadora de comunicaciones en la Alcaldía de Medellín (2021-2023). Actualmente hace parte del equipo de periodistas en la sección de actualidad de El Colombiano.

En esta edición de Mesa Central, desglosamos la coyuntura política y social de Colombia, comenzando con el ajedrez electoral de 2026, donde se debate una gran coalición de centro-derecha tras la reunión Uribe-Gaviria y el pulso que le pone Abelardo De la Espriella con su demostración en su evento político, a la vez que el ministro Armando Benedetti, acorralado por su inclusión en la Lista Clinton y los señalamientos sobre una mansión de Alex Saab, utiliza recursos del Estado para hacer proselitismo en redes, incluso con la figura del “Hello Kitty” para atacar a la oposición. Abordamos también el doloroso aniversario 40 de la toma del Palacio de Justicia, confrontando la versión de “genialidad” del M-19 y del presidente Gustavo Petro con la verdad, apoyada en el testimonio de Mauricio Gaona (hijo del magistrado asesinado), quien reitera que el holocausto fue un atentado financiado por Pablo Escobar para quemar expedientes y masacrar magistrados, una herida de la que no se puede reescribir...