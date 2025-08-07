hace 8 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Tres años de soledad

hace 8 horas

2025-08-07 12:41:14

El problema es que un país no se gobierna en solitario. Gobernar no es publicar decretos desde el teléfono, ni exigir obediencia sin construir confianza. La soledad del poder no solo es triste: es peligrosa....