x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
hace 8 horas
bookmark

Tres años de soledad

hace 8 horas
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

El problema es que un país no se gobierna en solitario. Gobernar no es publicar decretos desde el teléfono, ni exigir obediencia sin construir confianza. La soledad del poder no solo es triste: es peligrosa....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Todos los videos

Ver más