La historia de las fiestas en hoteles de Petro en campaña

06 de agosto de 2025

2025-08-06 18:2:18

La candidata Vicky Dávila publicó varios chats entre Day Vásquez y Nicolás Petro en 2021 y 2022 en la campaña presidencial. Allí se habla de excesos y mujeres, aparentemente víctimas de prostitución, que habrían ingresado a la habitación del entonces candidato. Petro Burgos lo negó pero EL COLOMBIANO tiene detalles de una fuente que presenció los hechos....